Нагрудный знак «Гордость махалли» учрежден в Узбекистане

Ташкент, , 23:15 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 июля подписал постановление об учреждении нагрудного знака «Махалля ифтихори» (Гордость махалли). Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, знак учрежден «в целях поощрения активных и инициативных граждан, представителей общественных структур, внесших достойный вклад в дело усиления роли и значения органов самоуправления граждан в обществе, обеспечения стабильности духовной среды на местах, укрепления межнациональной дружбы и согласия».

Награждаться также будут граждане, внесшие вклад в воспитание молодого поколения «в духе любви к Родине и верности идеям независимости», и в осуществление социальной поддержки населения.

Кабинету Министров поручено обеспечить изготовление нагрудных знаков «Махалля ифтихори» и удостоверений к ним, а благотворительному общественному фонду «Махалля» — финансировать данное поручение.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.

Махалля — территория компактного проживания граждан в городах, также является традиционным органом самоуправления граждан.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился усилить роль махалли и превратить этот общественный институт «в самую близкую к населению народную структуру».

Кроме того, глава Узбекистана распорядился расширить непосредственное участие махаллей в обеспечении общественного порядка и безопасности, раннем предупреждении правонарушений, усилении у граждан чувства уважения к закону.

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