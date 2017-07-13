Госдума просит губернаторов пресекать жестокое обращение с животными

Москва, , 13:31 — REGNUM Депутаты Госдумы просят губернаторов предпринять меры по предотвращению случаев жестокого обращения с животными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом сообщила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

«Так как проблемы есть, все в ожидании принятия такого закона, сегодня на Совете Думы принято решение направить соответствующее обращение в субъекты РФ с тем, чтобы зная какие нормы в данном законе предусмотрены, понимая необходимость решения этого вопроса, чтобы руководителями регионов были приняты возможные меры по предотвращению всех этих фактов и случаев, которые сегодня беспокоят зоозащитные организации», — сказала Савастьянова.

При этом в Госдуме понимают, что главы регионов находятся в трудной ситуации.

«Мы обращаемся к главам субъектов, но они тоже в безвыходной ситуации: зайти в квартиру изъять тигра или леопарда не может никто, остановить каким-то образом жесточайшие случаи убийств животных, а именно так иногда в ряде субъектов мы регулируем численность безнадзорных тоже невозможно», — сказала глава комитета Госдумы по экологии и охраны окружающей среды Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Она указала на «запущенность и неуригулированность многих норм», например, цирков, дельфинариев нет ни в одном законе страны, отсутствуют нормы, касающиеся контактных зоопарков.

«Мы не дадим сегодня все вместе заволокитить закон, мы надеемся, что в осеннюю сессию примем важный законопроект», — заключила депутат.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. Законопроект содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого строятся дальнейшие нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это определение позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными, в частности, установить штрафы.

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