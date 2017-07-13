Вечные огни в Кабардино-Балкарии опять зажигают только по праздникам?

Нальчик, , 13:20 — REGNUM Вечные огни на мемориалах в Кабардино-Балкарии перестают быть вечными почти сразу после 9 мая. Из 30 обследованных активистами мемориалов огонь горел всего на семи, сообщили ИА REGNUM 13 июля в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

«На сегодня лишь семь огней можно назвать вечными, они функционируют бесперебойно, независимо от времени года и памятных дат», — отметил руководитель рабочей группы ОНФ в Кабардино-Балкарии «Общество и власть: прямой диалог» Хачим Шогенов после того, как были обследованы мемориалы в городах Нальчик, Баксан, Прохладный, а также в Майском, Черекском, Лескенском, Терском, Чегемском, Зольском, Прохладненском и Урванском районах республики.

По его словам, в некоторых поселениях оставляет желать лучшего и состояние самих памятников. Среди них есть совсем обветшалые. Не ухожена и территория у мемориалов, на ней полно сорняков и мусора.

Всего на территории Кабардино-Балкарии находится 68 мемориальных комплексов Вечный огонь и Огонь памяти. Статус 20 из них определен как постоянно действующих.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года «фронтовики» обнаружили, что памятник погибшим героям Великой Отечественной войны в селе Верхний Куркужин Баксанского района Кабардино-Балкарии находится в неудовлетворительном состоянии, к тому же на мемориале не горит Вечный огонь. После того, как активисты обратили внимание местных властей на неудовлетворительное состояние памятника, он был полностью отреставрирован.

Отметим, в настоящее время в России действуют около четырех тысяч Вечных огней и Огней памяти. По существующим требованиям власти регионов должны обеспечивать бесперебойное функционирование Вечных огней. Также должен быть установлен порядок в работе Огней памяти, которые действуют по временной схеме от газобаллонного оборудования.

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