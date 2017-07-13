Хадж-2017: число паломников Ингушетии вдвое меньше выделенной квоты

Магас, , 12:29 — REGNUM Срок подачи заявки на совершение хаджа истекает, а число жителей Ингушетии, желающих отправиться по святым местам, пока невелико. В настоящее время подано всего 700 заявок, в то время как республике одобрили квоту на 1400 человек. Об этом ИА REGNUM 13 июля сообщили в пресс-службе главы региона. При этом оплатили поездку всего 500 будущих участников хаджа.

До окончания приема документов осталась одна неделя. Поэтому существует вероятность, что полностью выбрать квоту Ингушетии не удастся. После 20 июля начнутся семинарские занятия по обучению паломников правильному совершению религиозных обрядов во время хаджа. Как и в прошлые годы, по словам руководителя Комитета по хаджувыезжающим в Саудовскую Аравию будут розданы специальные памятки, на макете Каабы покажут месторасположение святынь.

До выезда в Мекку и Медину всем паломникам предстоит пройти медицинский осмотр, сделать прививки против гриппа, дифтерии и столбняка. Все участники хаджа будут распределены по группам, каждую из которых будут сопровождать специалисты, владеющие арабским языком и знающие процедуру совершения обрядов.

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С 20 июля начинаются семинарские занятия, направленные на обучение паломников правильному совершению религиозных обрядов во время хаджа, будут розданы специальные памятки, на макете покажут месторасположение святынь.

Глава Ингушетии поручил предусмотреть для жителей республики, выезжающих в хадж, все необходимые удобства. Уровень организации поездки с каждым годом должен возрастать, отметил Юнус-Бек Евкуров.

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Напомним, в 2014 году хадж совершили 1620 жителей Ингушетии. Для доставки их к месту хаджа было организовано восемь прямых авиарейсов. Среди паломников был также и глава республики, впервые совершивший хадж. Кроме него, еще 80% паломников побывали в Саудовской Аравии впервые.

В 2015 году Ингушетии было выделено 1400 мест для посещения мусульманских святынь. Квота была выбрана практически полностью. В 2016 году такую же квоту регион не осилил. Причиной в большинстве случаев является не отсутствие желающих совершить хадж, а высокие цены на поездку, которые не могут осилить жители региона.