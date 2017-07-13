Подозреваемый в контрабанде тонны наркотиков застрелен в Индонезии

Джакарта, , 07:54 — REGNUM Гражданин Тайваня, задержанный с тонной метамфитамина, был застрелен полицией Индонезии при попытке к бегству, сообщает 13 июля Agence France-Presse.

Гражданин Тайваня Лин Минг Ху был одним из четырех арестованных тайваньцев в провинции Бантен, находящейся в нескольких часах езды от столицы страны Джакарты.

При обыске у контрабандистов была обнаружена крупная партия наркотических веществ: 1 тыс. кг метамфитамина упакованная в 51 коробку.

Правоохранительные службы получили информацию от властей Тайваня, по сведениям которых наркотики проникли в Индонезию через Китай.

«Мы поймали их прошлой ночью, но так как один из них попытался бежать, нам пришлось его застрелить», — заявил представитель полиции Джакарты Арго Ювоно.

«Два человека находятся под стражей, четвертому удалось скрыться, в настоящее время его разыскивает полиция», — добавил Ювоно.

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