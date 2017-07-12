Госдума отказалась разрешать парковку в водоохранных зонах

Москва, , 16:23 — REGNUM Законопроект, предполагающий разрешение стоянки автомобилей на берегах водоемов, Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Авторы законопроекта, депутаты от «Справедливой России», предлагали разрешить «осуществлять в границах водоохранных зон движение и стоянку не только специальных транспортных средств, но и легкового транспорта».

Парламентарии обратили внимание на то, что принятие поправок в Водный кодекс РФ и КоАП, в соответствии с которыми запрещаются проезд и стоянка автомашин на расстоянии 200 метров от реки, «является потенциально коррупционной нормой ввиду ее невыполнимости как рыбаками, так и жителями сельской местности, особенно использующими зимники».

Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») указал на большое количество потенциальных нарушителей законодательства.

«Если люди добираются к себе (в поселения, села) по грунтовым дорогам, если люди выезжают на рыбалку по грунтовым дорогам, если люди передвигаются подчас, особенно в сибирских, зауральских территориях, пересекая застывшие подо льдом реки, минуя эти реки, то они все априори являются нарушителями законодательства», — сказал парламентарий.

«И более того, допустим, в зале есть рыбаки, люди должны понимать, что, оставляя машину на расстоянии менее 200 метров от реки Волги, или Кама, или Енисей, они автоматически нарушают законодательство РФ», — добавил он.

По мнению Шеина, принятые ранее поправки в Водный кодекс, запрещающую стоянку автотранспорта в водоохранной зоне, «писались под вполне конкретную задачу — заставить рыбаков платить частным коммерсантам за рыбалку вне рыбопромысловых участков, вне зону РПУ».

Профильный комитет выступил против законопроекта. Вступившая в силу с 1 января 2007 года новая редакция Водного кодекса РФ значительно либерализовала правовой режим водоохранных зон. Был уменьшен размер водоохранной зоны; ощутимо сокращены ограничения на ведение хозяйственной деятельности в водоохранной зоне (например, разрешено возводить строения в прибрежной защитной полосе, что раньше не допускалось), напомнили в комитете по природным ресурсам. Комитет указал на то, что основным принципом водного законодательства является приоритет охраны водных объектов перед их использованием.

Госдума согласилась с позицией профильного комитета и отклонила законопроект.