Мошенник, укравший $211 млн, предстал перед судом в Китае

Пекин, , 15:40 — REGNUM В Китае состоялись первые слушания по делу о крупном мошенничестве в сфере недвижимости. На скамье подсудимых оказался основатель и генеральный директор Henan Yuda Real Estate Го Вэньгуй, а также еще трое сотрудников компании.

Четверо задержанных подозреваются в подделке документов, даче заведомо ложных показаний, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В ходе следствия было установлено, что в период с мая 2008 года по апрель 2015 года Го Вэньгуй через подставных лиц создал три компании, которые выставляли счета его основной фирме.

Henan Yuda Real Estate, в свою очередь, брала кредиты на погашение задолженностей перед подставными компаниями. Полученные деньги Го Вэньгуй выводил на свои зарубежные счета. Таким образом, Го Вэньгуй вывел более 1,44 млрд юаней (около $211,05 млн), пишет «Чжунго жибао».

Правоохранительным органам КНР удалось вернуть большую часть средств, однако 212 млн юаней до сих пор не возвращены банкам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, слушания против семи обвиняемых в гибели девочки прошли в промежуточном народном суде города Линьи. Выпускница старших классов школы города Линьи Сюй Юйюй умерла от остановки сердца в августе 2016 года после того, как телефонные мошенники обманным путем заполучили 9900 юаней ($1440), выделенных ей для оплаты за обучение в университете.

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