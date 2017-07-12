Госдума 50-миллионными штрафами подталкивает соцсети к саморегуляции

Москва, , 13:22 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») отметил актуальность законопроекта, вводящего штрафы для администраторов соцсетей, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Авторы законопроекта подняли важную проблему саморегулирования соцсетей, отметил Левин.

«На сегодняшний день далеко не вся противоправная информация своевременно устраняется из того огромного потока пользовательского контента, который ежедневно размещается в социальных сетях. Решение этой проблемы лежит не в создании всеобъемлющей системы государственного контроля, а в вовлечении пользователей в систему модерации и повышения роли саморегулирования социальных сетей», — указал он, отметив, что именно такой подход принят в законопроекте, принятом парламентом Германии.

«Очевидно, что коллеги постарались воспроизвести идею этого немецкого проекта, переведя её в российские юридические реалии. Чтобы понять, насколько им это удалось, необходимо изучить данную инициативу более внимательно», — сказал Левин.

Отметим, что внесенным в Госдуму законопроектом предлагается крупным операторам соцсетей «создать круглосуточно работающий административный орган, по сути, оператора сотовой сети, для того чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которую должны будут заблокировать в течение суток». также предполагаются штрафы — до 50 млн рублей для администраторов соцсетей, которые нарушают требования законодательства и своевременно не блокируют порочащие сведения и противоправный контент. Штрафы составят на граждан — от 3 млн до 5 млн рублей, на юрлиц от 30 млн до 50 млн рублей.

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