Медстандарты ФСИН будут доведены до приемлемых к 2020 году — Минюст

Москва, , 12:45 — REGNUM Медицинские стандарты ФСИН будут доведены до приемлемых к 2020 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля заявил министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов в Совете Федерации.

«Доведение (оказания медпомощи заключенным — прим.) до приемлемых стандартов предусмотрено концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года», — заявил Коновалов.

По его словам, в настоящее время в отношении медицинских сервисов во ФСИН есть множество проблем. При этом в части возможностей для беременных женщин, осуждённых в местах лишения свободы, «из-за закрытости учреждений и из-за хронического недофинансирования этого направления проблема стоит более остро», указал Коновалов.

При этом «многие вопросы оптимизации в целом применения обеспечения наказаний несовершеннолетним, женщинам, женщинам с детьми, в том числе с развитием системы апробаций и других мер, не связанных с изоляцией от общества, не получают должного развития», констатировал он.

По его словам, Минюст активно ведёт с Минфином работу, чтобы по возможности средства, которые есть у бюджета, выделялись на «наиболее злободневные» нужды системы ФСИН.