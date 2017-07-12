В Пекине зарегистрирован 27-й случай заражения H7N9

Пекин, , 10:31 — REGNUM Комиссия здравоохранения и планирования семьи Пекина сообщила о новом случае заражения жителя столицы КНР смертельно опасным вирусом H7N9, который также известен как «птичий грипп». В настоящее время пациент уже получает необходимую медицинскую помощь, его жизнь находится вне опасности.

Зарегистрированный случай стал 27-м по счету с начала года. 13 случаев заражения были зарегистрированы на территории города, еще 14 человек заразились вирусом в пригородах столицы. Из 27 случаев 6 стали летальными для заболевших. Главной причиной смертности по-прежнему является несвоевременное обращение за медицинской помощью, пишет «Бэйцзин синьвэнь».

В заявлении комиссии отмечается, что с начала года вирус не мутировал, кроме того, ученые доказали, что птичий грипп не передается от человека к человеку, поэтому угроза массовой эпидемии отсутствует.

В 2017 году Китай столкнулся с массовыми случаями заражения H7N9. Всего за первые два месяца 2017 года было зарегистрировано 352 случая заражения, 140 из которых привели к гибели граждан. Для сравнения, в 2016 году вирусом заразились всего 57 человек.

Столичный центр по профилактике и контролю заболеваний призвал жителей Пекина и гостей города максимально обезопасить себя, избегая контакта с живой домашней птицей и употребляя в пищу только продукты, прошедшие термическую обработку.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 июня в провинции Юньнань на юго-западе Китая было зафиксировано четыре случая заражения вирусом птичьего гриппа штамма H7N9.

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