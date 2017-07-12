Госдума обязательно примет закон о животных в осеннюю сессию — Володин

Москва, , 10:23 — REGNUM Госдума в обязательном порядке рассмотрит законопроект об ответственном обращении с животными в осеннюю сессию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы все-таки правительству направим не только предложение по созданию рабочей группы, но и предложим, чтобы мы с вами рассмотрели этот законопроект в обязательном порядке в осеннюю сессию», — заявил Володин.

По его мнению, «работа группы должна быть регламентирована временем».

«Это общий настрой, и это запрос населения. Мы должны эту проблему взять и решить», — указал спикер Госдумы.

С предложением ограничить правительство РФ во времени работы над инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который напомнил, что правительство не могла дать отзыв на законопроект в течение шести лет. «Долгоиграющая пластинка, надо предел поставить», — считает он.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. Законопроект содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого строятся дальнейшие нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это определение позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными, в частности, установить штрафы.

Кроме того, законопроект предусматривает регистрацию домашних животных, отлов бездомных животных, их стерилизацию, вакцинацию и возврат в место обитания. Также планируется запретить пропаганду жестокого обращения с животными и производство соответствующего контента. Будет определена ответственность владельцев домашних животных, если их питомцы нанесут вред здоровью или имуществу других граждан.

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