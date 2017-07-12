Отказ от гражданства Украины коснется до 2 млн человек — Крашенинников

Москва, , 09:25 — REGNUM Поправки, касающиеся отказа от гражданства Украины, коснутся сотен тысяч человек — до более 2 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Мы пытались узнать, сколько граждан касается, это сотни тысяч. Кто-то говорит больше миллиона, кто-то — больше 2 млн», — сказал глава комитета.

Госдума во втором чтении обсудит законопроект, в частности, предлагающий механизм отказа от гражданства Украины для получения гражданства РФ и вида на жительство в РФ. Устанавливается, что для приобретения гражданства России отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган республики.

Документом, подтверждающим отказ гражданина от украинского гражданства, будет являться нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины.

Граждане, желающие получить гражданство РФ, испытывают трудности при получении необходимых документов от украинской стороны.

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