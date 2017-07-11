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Трёх младенцев из ДНР прооперируют в Санкт-Петербурге

Общество

Дети отправлены в сопровождении медиков скорой помощи и сотрудника Минздрава

Трёх младенцев из ДНР прооперируют в Санкт-Петербурге
Daniel Liporace
Новорожденный

Донецк, 11 июля 2017, 16:59 — REGNUM  Трое нуждающихся в высокотехнологичном лечении младенцев из Донецкой Народной Республики отправились 11 июля на лечение в Санкт-Петербург. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения ДНР.

До этого момента малыши наблюдались в стационаре донецких клиник, и по медицинским показаниям им потребовалась высокотехнологичная кардиохирургическая помощь, оказать которую в Донецке не представляется возможным.

«Сегодня трое детей в возрасте до шести месяцев, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной кардиохирургической медицинской помощи в условиях учреждений здравоохранения Российской Федерации, направлены на лечение в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова», — сказали в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что малыши отправлены в сопровождении медиков скорой помощи и сотрудника ведомства.

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Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова — ведущий российский центр по оказанию высококвалифицированной медпомощи населению, выполнению научных исследований, подготовке кадров, повышению квалификации врачей. Кроме того, это крупнейший профильный центр лечения заболеваний сердца, крови, эндокринной системы.

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Здравоохранение в ЛНР и ДНР