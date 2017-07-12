Налоговые новации Москвы: хорошо стадионам, вольготно мошенникам, плохо ИП?

Москва, , 17:45 — REGNUM Старым стадионам Москвы предоставят такие же льготы, которыми пользуются спортивные сооружения, построенные либо реконструированные после 2014 года. 12 июля в Мосгордуме приняли в окончательном чтении законопроект «О внесение изменения в статью 4 закона города Москвы «О налоге на имущество организаций», согласно которому планируется уменьшить ставку налогообложения имущества стадионов. Также планируется улучшить положение резидентов особых экономических зон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поправки представила первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Она отметила, что в настоящее время льготный 10-ти процентный налог на имущество стадионов распространяется на организации, имеющие футбольные или ледовые поля и оборудованные трибунами не менее чем на 12 тысяч зрителей, которые были построены или реконструированы после 1 января 2014 года. Законопроектом предлагается распространить эту льготу на ранее построенные спортивные сооружения, отвечающие данным требованиям. В правительстве Москвы считают, что эта преференция будет способствовать более активному развитию столичной инфраструктуры.

Предполагается, что поправки облегчат финансовую жизнь двум стадионам — «Торпедо» и «Локомотиву». Общий размер дополнительных средств от экономии на налогах составит порядка 251 млн рублей.

Комментируя инициативу, генеральный директор юридической фирмы «Юрвиста» Алексей Петропольский заявил корреспонденту ИА REGNUM, что предложения департамента понятны и логичны.

«Ситуация, когда одни стадионы платят по ставке 0,1% от налогооблагаемой базы, а другие тянут фискальную лямку по полной программе, заведомо ставит их в неравные условия. Это несправедливо, когда налоговые преференции распределяются в зависимости от года постройки. Но после принятия поправок, надеюсь, что все спортивные объекты получат одинаковые фискальные льготы и смогут на равных условиях осуществлять свою деятельность», — отметил он.

Опасения, что поправками смогут воспользоваться мошенники, которые будут использовать помещения для неспортивных нужд он назвал необоснованными.

«Снижение ставок распространяется именно на помещения или здания стадионов, а не на бизнес, поэтому возможности использовать предоставляемые законодательными поправками для ухода от налогов минимальны. Невозможно превратить стадионы в торговые центы, а если кто-нибудь и попытается такое осуществить, то это сразу установят контролирующие органы», — уверен Алексей Петропольский.

Следующий пакет поправок относится к трём налоговым законам: «О земельном налоге», «О транспортном налоге», «Об установлении ставки налога на прибыль организаций для организаций — резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Зеленоград».

Так, предлагается увеличить срок освобождения от уплаты земельного налога резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа с 5 до 10 лет. Также планируется освободить их от транспортного налога.

Для особой экономической зоны «Зеленоград» предложено расширить категорию предприятий, которым предоставляется право платить налог на прибыль по пониженной ставке.

«Снижение ставок налогов на прибыль для резидентов особых экономических зон производственно-внедренческого типа станет дополнительным стимулом для развития высокотехнологичного бизнеса», — заявил заместитель председателя комитета по экономике и финансам Мосгордумы Александр Милявский.

Директор юридической фирмы «Юрвест» Алексей Петропольский, в свою очередь, отметил, что намерения снизить фискальную нагрузку сами по себе хороши и заслуживают поддержки, однако остаётся открытым вопрос, кто сумеет ими воспользоваться. По его мнению, совсем не факт, что это будут высокотехнологичные инновационные предприятия или стартапы.

«Компаний в особых экономических зонах зарегистрировано очень много, но реальных новаторов среди них или производственников на грани одного процента», — заявил он.

По словам Петропольского, в особых экономических зонах регистрируются в основном крупные компании, которые занимаются чем угодно, только не производством. Щадящий налоговый режим они используют для уклонена от фискальных платежей или для их существенной минимизации. Кроме того, возможности, предоставляемые особыми экономическими зонами, используются для разного рода махинаций и откровенных нарушений действующего законодательства.

«В особых экономических зонах регистрируется много фирм, занимающихся обналичиванием денег, — отметил Алексей Петропольский. — Компании там не платят НДС, в налоговых инспекциях им списывают эти деньги, в итоге создаются возможности для использования схем по обналичиванию».

Что же касается малого и среднего бизнеса, то, помнению Алексея Петропольского, он попадает под фискальный каток и несет основную налоговую нагрузку, которая с каждым годом увеличивается.

«Налоги на микро-, малый и средний бизнес у нас постоянно растут, что бы не говорила при этом власть о поддержке предпринимательства в стране. Можно перечислить целый ряд налоговых новаций, которыми только в последние годы обложили наших малых и средних предпринимателей. В числе них — это налог с торговых площадей, принятый два года назад. Бизнес заставили платить с каждого метра арендуемой площади по ставкам, которые рассчитываются местными муниципалитетами и которые составляют от 300 до 1000 рублей с метра. В прошлом году ввели налог с недвижимости, исчисляемой по кадастровой стоимости. В итоге арендодатели сразу же включили свои возросшие издержки по выплате налогов в стоимость арендной платы, что моментально ударило по малому и среднему бизнесу и ухудшило его финансовое самочувствие. Ну, а в этом году одобрили целый «букет» требований к микро‑ и малому бизнесу, который ухудшил его и без того плохое финансовое положение — это необходимость приобретения касс, издержки посредникам, передающим финансовую информацию в ЦБ, необходимость ведения бухгалтерского учета для тех, кто раньше его не вел — это индивидуальные предприниматели и владельцы патентов», — напомнил Петропольский.

По его словам, в России пока не создано реально благоприятных условий для создания производства.

Отметим, особые экономические зоны — это территории с особым юридическим статусом и льготными экономическими условиями. Главная цель их создания— решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории. В России системное развитие особых экономических зон началось в 2005 году.