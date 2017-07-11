Мужчина в Пакистане убил свою сестру и племянницу «во имя чести»

Исламабад, , 10:29 — REGNUM В Пакистане мужчина застрелил свою сестру и племянницу. По всей вероятности, преступление было совершено во имя «чести», сообщает 11 июля GeoTV.

По некоторым данным, обвиняемый в убийстве был против вступления своей сестры во второй брак, за что и убил ее.

Помимо своей 32-летней сестры, была убита ее 16-летняя дочь Нур Физа, которая не собиралась выходить повторно замуж и, следовательно, не могла обесчестить семью.

Напомним, «убийством во имя чести» называется преступление в отношении близких родственников, как правило, женщин, которое, с точки зрения преступника, необходимо для сохранения чести семьи.

По оценкам правозащитных организаций, работающих при ООН, по всему миру ежегодно совершается до 5 тыс. «убийств во имя чести».

«Убийства во имя чести», как правило, происходят в странах исламского мира, таких как Иордания, Пакистан, Сомали и других, также они встречаются и на территории России.

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