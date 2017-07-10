В ГД ждут от регионов «дорожные карты» по обманутым дольщиками до 1 августа

Москва, , 19:16 — REGNUM В Госдуме ожидают, что регионы проведут парламентские слушания по вопросу обманутых дольщиков в течение июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом в ходе встречи депутатов с обманутыми дольщиками Москвы и Новой Москвы сообщил глава комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

«Направлены письма во все регионы РФ, в которых рекомендуется руководителям заксобраний провести не позднее июля, в течение этого месяца, слушания на региональном уровне, также с участием всех заинтересованных сторон, с участием граждан, представителей стройкомплекса, региональных правительств», — заявил Николаев.

По его словам, все дорожные карты по вопросу обманутых дольщиков должны быть подготовлены к 1 августа.

Депутаты стали активно обсуждать проблемы обманутых дольщиков в связи с рассмотрением законопроекта о создании компенсационного фонда для участников долевого строительства, которые пострадали от недобросовестных действий застройщика. Госдума ранее приняла документ, инициированный правительством, в первом чтении. Однако нововведение не коснется тех дольщиков, которые уже оказались обманутыми. В связи с этим в Госдуме 3 июля прошли масштабные парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков под председателем Вячеслава Володина. По итогам слушаний спикер Госдумы предложил провести в регионах собственные парламентские слушания, чтобы обозначить существующие проблемы и создать дорожные карты.

Ранее Минстрой уже заявлял, что ведомство планирует создать единую информационную систему по обманутым дольщикам, в которую будет включаться вся информация о проблемных объектах и недобросовестных застройщиках. По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, ведомство займется созданием такой системы в августе, когда получит данные из регионов.