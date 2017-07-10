Эмиграция в Литве бьёт рекорды 2016 года

Вильнюс, , 16:08 — REGNUM За шесть месяцев 2017 года из Литвы эмигрировало примерно на 10 тысяч человек больше, чем за такой же период 2016 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 июля, в Департаменте статистики Литвы.

За январь-июнь отъезд из Литвы декларировал 31 731 человек. В рекордном по темпам эмиграции 2016 году за такой же период официально эмигрировали 21 248 жителей. Самые большие показатели эмиграции были в январе и феврале 2017 года — 7048 человек и 6895 человек.

Из-за эмиграции и естественной убыли населения численность населения страны сократилась с 3,7 млн человек в 1990 году до 2,8 млн человек в 2017 году.

Евростат сегодня сообщил, что в 2016 году относительное сокращение населения Литвы было самым большим в Евросоюзе — 14,2 человека на тысячу жителей.