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Мигранты вновь создают лагерь на севере Парижа

Общество

Эвакуация предыдущего места проживания нелегалов была произведена меньше недели назад

Париж, 10 июля 2017, 15:27 — REGNUM  

Расположенный на севере французской столицы лагерь мигрантов, откуда 7 июля было эвакуировано почти 2 тыс. 800 человек, вновь начинает заполняться нелегалами, сообщает Europe1.

По информации, полученной от источников, «более 250 человек» были замечены в различных палаточных городках, распложенных на северной окраине столицы Франции.

Среди тех, кто вновь образовывает лагерь, как новые мигранты, так и те, кого расселили 7 июля.

Напомним, эвакуация нескольких палаточных городов, расположенных на севере Парижа, была осуществлена 7 июля. В ней принимали участие сотрудники полиции и работники префектуры. Для расселения всех мигрантов потребовалось, по меньшей мере, 60 автобусов.

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