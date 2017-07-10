Большинство граждан жалуются в СП РФ на исполнение бюджета и чиновников

Москва, , 13:33 — REGNUM За II квартал 2017 года Счетная палата РФ получила 649 обращений от граждан и организаций. Как и в 2016 году наибольшее количество обращений (97) по вопросам исполнения федерального бюджета, сообщили в СП РФ.

Также среди обращений, поступивших в Счетную палату, преобладали следующие вопросы: защита прав и свобод граждан с жалобами на должностных лиц — 91; деятельность кредитных организаций — 89; нарушения в сфере здравоохранения и социального обеспечения — 74; жилищно-коммунальное хозяйство и тарифы на ЖКУ — 66 обращений.

Наибольшее количество обращений граждан поступило из Москвы, Московской области и Краснодарского края.

Для принятия мер прокурорского реагирования материалы 103 обращений направлены в органы прокуратуры различных уровней.

В контрольно-счетные органы — 41 обращение, в федеральные фонды — 13, в кредитные организации — 13, в государственные корпорации — четыре, в органы Следственного комитета — три обращения.

В Общественной приемной Счетной палаты осуществлялся личный прием 26 граждан, от них были приняты 13 письменных обращений.

В качестве мер реагирования соответствующим компетентным органам и заявителям направлены 1060 писем.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Счетная палата РФ рассмотрела 2405 жалоб, заявлений, ходатайств и предложений от граждан.

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