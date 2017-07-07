На «Ленфильме» состоялось прощание со Светланой Кармалитой

Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM В Первом павильоне киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге 7 июля состоялась гражданская панихида по главному редактору киностудии, киносценаристу Светлане Кармалите. Вдова режиссера Алексея Германа-старшего скончалась в Санкт-Петербурге 4 июля в возрасте 77 лет.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, киносценарист, главный редактор киностудии «Ленфильм», Светлана Кармалита родилась 9 марта 1940 года в Киеве. В в 1965 году окончила филологический факультет МГУ. В 1975 году вместе с мужем — кинорежиссером Алексеем Германом — пришла на киностудию «Ленфильм».

Писала в содружестве с мужем сценарии для фильмов, ставших классикой отечественного кино. Автор сценариев к фильмам: «Садись рядом, Мишка!», «Торпедоносцы», «Жил отважный капитан», «Мой боевой расчет», «Сказание о храбром Хочбаре», «Гибель Отрара», «Хрусталев, машину!». Лауреат Государственной премии СССР.

«Светлана Игоревна была душой «Ленфильма» — студии, ставшей для неё родной и главной в жизни. Во многом благодаря именно ее энергии, упорству и беззаветной преданности делу сейчас в павильонах киностудии вновь снимаются фильмы», — заявил на церемонии прощания спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

«Она была не просто «музой» или «спутницей», но половиной того феномена, который мы знали под кодовым именем «Алексей Герман». Все пять его картин, от «Проверки на дорогах» до «Трудно быть богом», на самом деле они делали вдвоем», — отмечает кинокритик Антон Долин.

Отпевание Светланы Кармалиты прошло в церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади, похороны — на Богословском кладбище.

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