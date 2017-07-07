Госдума поддержала штрафы за нарушение закона о мессенджерах

Москва, , 14:12 — REGNUM Госдума вводит штрафы за обход требования об анонимности мессенджерами — до 3 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, соответствующие поправки в КоАП Госдума приняла в первом чтении.

С 1 января 2018 года мессенджерами не смогут пользоваться те, кто официально, с предоставлением паспортных данных, не зарегистрировал свою СИМ-карту у оператора связи.

Одновременно вводится штраф до 1 млн рублей за неисполнение мессенджерами требований об ограничении рассылки массовых сообщений, в том числе содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

Предусматривается штраф для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым определила понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возложила на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей интернета. При этом осуществлять идентификацию пользователей планируется с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи. Депутаты Госдумы также возлагают на операторов обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей Сети.

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