Граждане России назвали лучшую страну для эмиграции

Москва, , 14:43 — REGNUM Граждане России, которые хотели бы эмигрировать, назвали самую привлекательную с их точки зрения страну: это Германия, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос, хотели ли бы они покинуть Россию, утвердительно ответили 10% респондентов. Из низ больше всего оказалось молодых людей — 25% возрастом 18−24 лет и 16% в возрасте от 25 до 34 лет.

Социологи отметили, что 89% опрошенных, которые не хотели бы сменить страну проживания — это самый высокий показатель за всю историю исследования эмиграционных настроений граждан.

Доля тех, кто все же хотел бы уехать из России в течение года-двух, существенно выросла и составила 17% (7% — в 2016 году). Среди ответивших положительно больше всех жителей Москвы и Санкт-Петербурга (по 21%).

Самым привлекательным местом для жизни желающие эмигрировать назвали Германию (13%), годом ранее за эту страну проголосовали 12% респондентов. На втором месте по привлекательности оказались США (10% и 7% годом ранее), затем следуют Австралия (7% против 2%), Италия (5%) и Англия (4%).

Основными причинами сменить страну проживания граждане России назвали более высокий уровень жизни за границей (33%), социальную стабильность (15%). Еще 12% решили, что им нужны лучшие климатические условия, а соблюдение прав человека отметили как важную причину 10% опрошенных.

Опрос ВЦИОМ проводился с 20 по 22 июня, методом телефонного интервью было опрошено 1,8 тыс. респондентов.