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Названы регионы России, где диагноз «ожирение» ставится чаще

Общество

В рационе жителей России много сахара и хлеба, а вот овощей и молочных продуктов — недостаточно

Питер Пауль Рубенс Вакх. (фрагмент)
Питер Пауль Рубенс Вакх. (фрагмент)

Москва, 6 июня 2017, 07:58 — REGNUM  Жители Ненецкого автономного округа, Алтайского края и Пензенской области чаще других в России заболевают ожирением. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Так, по данным на 2015 год, уровень заболеваемости ожирением среди жителей Ненецкого автономного округа составляет 1031,96 на 100 тыс. человек, Алтайского края — 975,9 на 100 тыс. человек, для Пензенской области показатель составляет 678,08. Речь идет о населении не моложе 18 лет, для которых диагноз «ожирение» ставится впервые в жизни.

В целом заболеваемость ожирением среди взрослого населения России возросла в 2,3 раза, об этом говорит сравнение показателей за 2011 и 2015 год. Если в 2011 году ожирение диагностировали у 123 человек из 100 тыс., то в 2015 году показатель возрос до 284,8 на 100 тыс. населения. При этом в Роспотребнадзоре прогнозируют тенденцию к росту значений.

Как отмечают «Известия», в Минздраве также отмечают рост заболеваемости ожирением. Данные ведомства говорят о том, что в 2015 году такой диагноз имели 1,31 млн жителей России, тогда как в 2016 году их число выросло до 1,39 млн человек. Специалисты Минздрава отмечают, что причина здесь — в улучшении диагностирования недуга.

Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что проблема ожирения встает более остро из-за несбалансированности питания населения. В рационе жителей России много сахара и хлеба, а вот овощей и молочных продуктов — недостаточно.

«Проведенный органами Роспотребнадзора анализ показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро‑ и микроэлементов и избыточным — простых углеводов», — отмечено в докладе.

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