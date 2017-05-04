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Бывшего вице-губернатора Петербурга оставили под стражей до конца лета

Общество

Обвиняемому по делу о хищениях на «Зенит-Арене» Марату Оганесяну продлили арест

Суд
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Суд

Санкт-Петербург, 4 мая 2017, 19:23 — REGNUM  Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна оставили под стражей до 8 августа. Такое решение принял Смольнинский районный суд сегодня, 5 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На продлении заключения настаивало следствие, адвокаты обвиняемого по-прежнему настаивают на смягчении меры пресечения до домашнего ареста, мотивируя проблемами со здоровьем Марата Оганесяна.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Напомним, Марата Оганесяна арестовали 18 ноября 2016 года. По версии следствия, бывший вице-губернатор Петербурга обеспечил незаконное привлечение ОАО «ТДМ» в качестве субподрядчика по строительству «Зенит-Арены». По данным СК РФ, при заключении договора на поставку видеотабло Оганесян якобы организовал перечисление в пользу компании аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».

По мнению следствия, находясь на свободе, Оганесян способен оказать давление на свидетелей, вмешаться в ход расследования, так как лично знаком с сотрудниками комитета по строительству Смольного, который был заказчиком строительства стадиона.

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Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 года, но ушел в отставку в апреле 2015 года после появления в городском правительстве нового вице-губернатора Игоря Албина, который и курировал достройку «Зенит-Арены».

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