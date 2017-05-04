Четверг, 4 Мая 2017 года
16:23:02 МСК

В Воронеже стартовала акция «Вахта Памяти»

Общество

В Почетный караул у мемориалов погибшим воинам встали школьники и курсанты

41
Почетный (школьный) Пост №1 «Вахты Памяти» у Вечного огня братской могилы №6
Марина Каширская © ИА REGNUM
Почетный (школьный) Пост №1 «Вахты Памяти» у Вечного огня братской могилы №6

Воронеж, 4 мая 2017, 16:19 — REGNUM  Городская акция «Вахта Памяти», посвященная празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Воронеже 4 мая. Все предпраздничные дни с 10:00 до 15:00 вахту у центральных городских мемориалов будут нести школьники, воспитанники патриотических клубов и курсантов. В день открытия «Вахты Памяти» корреспонденты ИА REGNUM побывали на трех воинских мемориалах.

2
Развод караулов
Марина Каширская © ИА REGNUM
Развод караулов
3
Торжественная церемония: акция «Вахта Памяти» стартовала
Марина Каширская © ИА REGNUM
Торжественная церемония: акция «Вахта Памяти» стартовала

Основные мероприятия прошли возле Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» — у Вечного огня братской могилы №6 организован Почетный (школьный) Пост №1.

5
Почетный караул
Марина Каширская © ИА REGNUM
Почетный караул

Караул из учащихся гимназии №7 им. В. М. Воронцова сменили курсанты военных классов МЧС МБОУ СОШ «Центр образования №1».

16
Торжественное вручение паспортов гражданина РФ
Марина Каширская © ИА REGNUM
Торжественное вручение паспортов гражданина РФ

Кроме развода караулов в рамках «Вахты Памяти», у Вечного огня прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Поздравить школьников и курсантов пришли ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники ГУ МВД России Воронежской области.

У мемориального комплекса на площади Победы, в самом центре Воронежа, организован почетный караул курсантов. Правда, здесь решили, судя по всему, обойтись без торжественных мероприятий: на площади кипела работа по благоустройству — коммунальщики спешат все успеть к празднику.

20
Почетный караул возле мемориала на площади Победы
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Почетный караул возле мемориала на площади Победы

Прямо рядом с почетным караулом рабочие мыли памятник, и даже Вечный огонь не горел — его приводили в порядок.

27
Рядом коммунальщики начищают звезду Вечного Огня
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Рядом коммунальщики начищают звезду Вечного Огня

Сразу несколько человек на площади косили газон, другие — убирали траву и мусор, счищали пыль. Чуть поодаль шли работы по посадке клумб.

31
На небольшом участке работают несколько человек — чтобы все успеть
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
На небольшом участке работают несколько человек — чтобы все успеть

У Памятника Славы также больше заметна была работа волонтеров и коммунальщиков. Почетный караул был выставлен здесь в 10 часов утра. Перед тем как заступить официально, курсанты прорепетировали проход, договорились обо всех тонкостях. Ровно в 10:00 строевым шагом молодые люди подошли к вечному огню.

34
Почетный караул заступает на дежурство
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Почетный караул заступает на дежурство

Здесь же студентки Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа освежали краску, которой написаны имена погибших в годы Великой Отечественной войны. Рядом работники коммунальных служб подкашивали газоны и подметали бордюр.

39
Почетный караул у памятника Славы
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Почетный караул у памятника Славы

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители администрации Коминтерновского района Воронежа, Памятник Славы закреплен за ВГППК — студенты присматривают за ним в течение всего года: прибираются, участвуют в возложении цветов, красят и следят за порядком.

Отметим, что почетные караулы у мемориалов возродили в Воронеже с 2015 года, к празднованию 70-летия Победы.

Смотрите галерею к статье

regnum author Зоя Емельянова, Марина Каширская, Анна Кумицкая
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
ВашингтонСША Интернет Техника
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
МоскваРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
ещё главное