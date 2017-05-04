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В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину

Общество

Опекуны бьют тревогу

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663
Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Донецк, 4 мая 2017, 14:06 — REGNUM  До войны в Донецкой и Луганской областях Украины насчитывалось более 14,5 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них около 12 тысяч проживали в семьях опекунов, приемных семьях, детских домах семейного типа, 2.593 воспитывались в детских домах и интернатах.

Летом 2014 года, когда на Украине началась гражданская война, часть детей из ДНР и ЛНР вывезли в РФ, и судьба каждого ребенка известна. Мало того, многих детей уже вернули в учреждения ДНР и ЛНР, некоторых даже успели там подлечить. Примерно 1.800 детей-сирот были вывезены на Украину, и теперь о многих из них ничего не знают даже опекуны, у которых даже нет средств, чтобы отправиться на Украину и там узнать судьбу детей. Но даже тем, у кого есть на это средства, не сообщают о месте нахождения детей из Донбасса, держат эту информацию в тайне. Лишь некоторым опекунам удалось правдами и неправдами забрать детей назад.

Информация, которая доходит до уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой, говорит о том, что детям-сиротам с Донбасса на территории Украины плохо, их там унижают и обижают. Так, во время масштабных боев украинские социальные службы вывезли в санаторно-оздоровительный центр социальной реабилитации детей-сирот и детей лишенных родительской опеки «Изумрудный город», расположенный в курортной зоне в городе Святогорск. Этот центр, единственный на Украине, был открыт в сентябре 1995 года. Но многие из детей тут же стали проситься обратно. А самые смелые — бежали. Таким способом вернулись в Амвросиевскую школу-интернат №4 семеро «эвакуированных».

14-летний Тимур зимой прошел 200 километров по шпалам, прежде чем оказался в родном интернате. Прежде чем совершить побег, Тимур на рынке в Святогорске разгружал товар. Скопил небольшую сумму. Ее хватило, чтобы в пути покупать еду на станциях. «Нас там не любят», — сказал он. Это в интернате на территории Донецкой области, куда для «украинизации» детей завезли воспитателей с Западной Украины. Однако уже нынешней зимой в один из корпусов заселили солдат ВСУ.

Дарья Морозова который раз напоминает, что украинская сторона отказывается предоставлять ДНР информацию о местонахождении и состоянии здоровья незаконно вывезенных детей Республики. На сегодняшний день речь идет о 500 детей, местонахождение которых не установлено и даже не известно, живы ли они. Среди них есть и дети из макеевского интерната, имеющие положительный ВИЧ-статус.

Тревога о судьбах сирот из Донбасса не случайна. Недавно французская таможня задержали людей, которые пытались переправить из Украины человеческие органы:

«В результате тщательно спланированной операции французскими полицейскими и таможенниками в аэропорту Орли перехвачена большая партия донорских органов, незаконно вывезенная с территории Украины. Криогенный контейнер, замаскированный под синтезатор KING KORG содержал погружённые в жидкий гелий более 200 носовых перегородок и почти столько же внешних (наружных) сфинктеров ануса. Подозрение правоохранителей вызвало то, что, судя по товаросопроводительным документам, груз направлялся транзитом с Украины (отправитель — Днепропетровский клинический военный госпиталь) в Саудовскую Аравию, при этом рейс должен был следовать через Грузию и Турцию, однако вместо этого оказался во Франции. Установлено, что документы являются поддельными, а фирма-получатель (указано — Лабеан (L"abean)) зарегистрирована в одном из офшоров, на Каймановых островах. Общая стоимость обнаруженных донорских органов составляет 4.04 млн. евро».

Это говорит о том, что криминальная торговля человеческими органами поставлена на Украине на широкую ногу. И детские органы за границей также востребованы. Есть информация, что часть детей-сирот была вывезена именно на запад Украины, поближе к границе с ЕС. И это тревожит. Вопрос неоднократно поднимался на минских переговорах, но украинские представители каждый раз его игнорировали. Речь шла и о 83 семейных детях, которые были увезены на Украину. Но ответ был один — их якобы отдали на Украину сами родители. Теперь опекуны и воспитатели детских домов и интернатов бьют тревогу. Они хотят хотя бы получить достоверную информацию о судьбе детей-сирот.

За время военного конфликта в ДНР погибли около ста детей, многие получили ранения. Достаточно сказать, что только в Донецком протезно-ортопедическом центре реабилитации инвалидов в очереди на протезирование стоят около ста детей. Это не считая тех, которые вывезены на лечение в Российскую Федерацию.

После обращения в ООН и ОБСЕ украинская сторона вернула только 8 детей, сейчас этот процесс заморожен.

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