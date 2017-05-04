«Родители, не теряйте голову!»: Ростовские власти тревожат опасные селфи

Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону обеспокоились возросшим у детей и подростков интересом к экстремальным селфи. В связи с этим чиновники просят родителей быть внимательными к своим чадам и уделить им особое внимание в период майских праздников. Об этом ИА REGNUM 4 мая сообщили в горадминистрации.

«Немаловажным будет и еще раз напомнить им, что различное экстремальное поведение — селфи на крышах, мостах и тому подобное — недопустимо. И, конечно, сами родители должны не терять голову и не оставлять детей без присмотра», — отметила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

Ранее по теме: Селфи погубило в Ростове-на-Дону абитуриентку из Эквадора

Напомним, осенью 2016 года на Дону погоня за эффектным селфи погубила нескольких человек. На больничной койке скончалась учащаяся подготовительных курсов одного из вузов, уроженка Эквадора. Инцидент произошел в ноябре на станции «Гниловская» в черте областного центра. Девушка забралась на крышу электропоезда, схватилась за провод, и её ударило током.

В Таганроге 30-летний мужчина скончался при попытке сделать оригинальное фото на станции Марцево в сентябре. В 2015 году две девочки-подростка погибли в приморском городе, забравшись для эффектного кадра на цистерну грузового поезда.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область: селфи на крыше вагона стало для таганрожца роковым