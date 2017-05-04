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Туристы разлюбили Крым?

Общество

Средняя загрузка отелей и санаториев Крыма с начала года составила 27%

Константин Коровин. Розы. 1897
Константин Коровин. Розы. 1897

Симферополь, 4 мая 2017, 10:36 — REGNUM  По данным за четыре месяца 2017 года туристический поток в Крыму составил 475 тыс. человек, тем самым снизившись на 5,3% относительно показателя 2016 года за тот же период. Об этом сообщило министерство курортов и туризма Республики Крым.

Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма — 57% от общего числа. 19% приходится на западное побережье, 10% — на восточное. Наконец, на Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский и Кировский районы приходится 14% посетителей.

Средняя загрузка отелей и санаториев Крыма с начала года составила 27%, в апреле — 33,9%, отметили в министерстве. Таким образом, там отдохнуло около 160 тыс. человек.

В то же время чиновники отмечают, что пассажиропоток в Крыму всё-таки возрос, однако за счет чиновников и представителей бизнес-сообщества, а не туристов. Так, в аэропорту Симферополя за четыре месяца фиксируют на 6,7% прилетевших больше, чем в январе — апреле 2016 года.

Отметим, что в апреле туроператоры констатировали снижение проданных ими туров в Крым на майские праздники — снижение составило от 50% до 60%. По итогам раненого бронирования отмечается и падение спроса на высокий сезон.

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Туризм в Крыму
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