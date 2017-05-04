Четверг, 4 Мая 2017 года
04:13:59 МСК

Быть или не быть: ждать ли студентам ДВФУ открытия поликлиники и когда?

Общество

В университете не знают, кому теперь верить

Владивосток, 4 мая 2017, 03:31 — REGNUM  Студенты Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русском, вновь обеспокоены перспективой открытия поликлиники на территории кампуса. В ответе на коллективное обращение проректор по медицинским вопросам Юрий Хотимченко указал, что строительство объекта может вестись и до 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Руководство ДВФУ обвиняют в бездействии — студенты требуют поликлинику

«Планом реализации мероприятий программы развития Дальневосточного федерального университета на 2010−2019 годы установлен срок решения задачи по формированию университетской инфраструктуры, в том числе строительства студенческой клиники, до 2019 года», — указано в ответе на коллективное обращение за подписью проректора по медицинским вопросам, директора Школы биомедицины Юрия Хотимченко.

Как утверждают студенты и работники Дальневосточного федерального университета, проект строительства поликлиники ни на один шаг к завершению по сей день не приблизился. В пустых помещениях нет даже обычных столов и стульев, не говоря уже о медицинском оборудовании.

«Несмотря на то, что подрядчики неоднократно пытались пойти на диалог с руководителями университета, пересмотрев условия договора, они даже согласны достаточно весомо уступить в цене на оборудование, указанное в заявке, вопрос и сейчас продолжает оставаться нерешённым. А о новом аукционе до сих пор ничего не слышно», — написали в редакцию ИА REGNUM студенты.

Читайте также: «В помещениях поликлиники ДВФУ завершаются отделочные работы» — проректор

В ответе на официальный запрос редакции директор департамента внешних коммуникаций ДВФУ Алексей Магаляс сообщил, что открытие поликлиники на территории кампуса всё-таки запланировано на октябрь-ноябрь 2017 года.

«В настоящее время проект находится на стадии получения санитарно-эпидемиологического заключения на помещение поликлиники», — утверждают в университете.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты Дальневосточного федерального университета и их родители неоднократно обвиняли руководство учреждения в бездействии. Они заявляли, что должным образом работа по обеспечению тысяч человек качественной и, что не менее важно, своевременной медицинской помощью не ведётся.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспеченность поликлиниками и ФАП
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Станция «Добрынинская Кольцевая». Человек заботливый
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Польша в преддверии Дня Победы. Что нас объединяет?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
ЛондонВеликобритания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
04.05.17
«Путин не намерен ради выхода РФ из изоляции жертвовать Асадом»
МадридИспания Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
МоскваРоссия Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов Политика
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Борис МарцинкевичМладореформатор и РАО «ЕЭС России»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.05.17
Авиация Украины готовится атаковать Донбасс
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Елена ХаненковаВ чём состоит счастье трудящихся?
ЛондонВеликобритания Прожиточный минимум в России Общество
NB!
03.05.17
Александр КуркинЮжная Осетия: только с Россией, только в России
ЦхинвалЮжная Осетия Южная Осетия и Россия Политика
NB!
03.05.17
Военный Донбасс: ЛНР обнародовала фото расстрела украинской ДРГ
ЛуганскЛНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
03.05.17
Директор ФБР: Россия — величайшая угроза для американской демократии
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий Медведев об обвинениях в адрес России: «Мы крепкие, мы не боимся»
СмоленскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
03.05.17
Тиллерсон: США хотят возобновления полноценного взаимодействия с Россией
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Необходимо «образование для жизни»: интервью с учителем года
ЧелябинскРоссия Материальная база образовательных учреждений Общество
NB!
03.05.17
В подконтрольных Киеву районах Донбасса растет популярность руководства ДНР
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
03.05.17
«Демонстрация силы»: лишение мандата спикера Ярославского муниципалитета
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное