Быть или не быть: ждать ли студентам ДВФУ открытия поликлиники и когда?

Владивосток, , 03:31 — REGNUM Студенты Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русском, вновь обеспокоены перспективой открытия поликлиники на территории кампуса. В ответе на коллективное обращение проректор по медицинским вопросам Юрий Хотимченко указал, что строительство объекта может вестись и до 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Планом реализации мероприятий программы развития Дальневосточного федерального университета на 2010−2019 годы установлен срок решения задачи по формированию университетской инфраструктуры, в том числе строительства студенческой клиники, до 2019 года», — указано в ответе на коллективное обращение за подписью проректора по медицинским вопросам, директора Школы биомедицины Юрия Хотимченко.

Как утверждают студенты и работники Дальневосточного федерального университета, проект строительства поликлиники ни на один шаг к завершению по сей день не приблизился. В пустых помещениях нет даже обычных столов и стульев, не говоря уже о медицинском оборудовании.

«Несмотря на то, что подрядчики неоднократно пытались пойти на диалог с руководителями университета, пересмотрев условия договора, они даже согласны достаточно весомо уступить в цене на оборудование, указанное в заявке, вопрос и сейчас продолжает оставаться нерешённым. А о новом аукционе до сих пор ничего не слышно», — написали в редакцию ИА REGNUM студенты.

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В ответе на официальный запрос редакции директор департамента внешних коммуникаций ДВФУ Алексей Магаляс сообщил, что открытие поликлиники на территории кампуса всё-таки запланировано на октябрь-ноябрь 2017 года.

«В настоящее время проект находится на стадии получения санитарно-эпидемиологического заключения на помещение поликлиники», — утверждают в университете.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты Дальневосточного федерального университета и их родители неоднократно обвиняли руководство учреждения в бездействии. Они заявляли, что должным образом работа по обеспечению тысяч человек качественной и, что не менее важно, своевременной медицинской помощью не ведётся.