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«В помещениях поликлиники ДВФУ завершаются отделочные работы» — проректор

Общество
Руководство университета успокоило студентов и объявило о подготовке к получению лицензии
Помещение будущей поликлиники ДВФУ
Иллюстрация: Пресс-служба ДВФУ
Помещение будущей поликлиники ДВФУ

Владивосток, 31 января 2017, 03:55 — REGNUM  В помещениях поликлиники, которую обещают открыть на территории Дальневосточного федерального университета, почти завершены отделочные работы. Такое заявление сделал проректор ДВФУ по медицинским вопросам, директор Школы биомедицины Юрий Хотимченко. По его словам, следующим этапом станет получение лицензии, после будет закуплено оборудование, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно официальному заявлению руководства ДВФУ, поликлиника с врачами всех основных профилей всё-таки будет открыта в одном из общежитий комплекса «Малый Аякс» в 2017 году. Её площадь составит 1,2 тысячи квадратных метров.

На сегодняшний день здесь завершаются отделочные работы, затем медицинское учреждение получит в департаменте здравоохранения Приморского края лицензию, а после начнёт закупку оборудования для оказания полного комплекса услуг студентам, преподавателям и сотрудникам университета. Обслуживать пациентов будут по полису ОМС, для дополнительного обследования их будут направлять в Медицинский центр ДВФУ.

«Поликлиника является первым звеном оказания медпомощи населению. Чтобы организовать её на высоком уровне, достигнута договоренность открыть в кампусе филиал Владивостокской поликлиникой №1. Указанное решение согласовано с Наблюдательным советом ДВФУ под председательством вице-премьера правительства России Юрия Трутнева», — прокомментировал Юрий Хотимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты Дальневосточного федерального университета и их родители неоднократно обвиняли руководство учреждения в бездействии. Они заявляли, что должным образом работа по обеспечению тысяч человек качественной и, что не менее важно, своевременной медицинской помощью не ведётся. Кроме того, на минувшей неделе появилась информация, что Владивостокская поликлиника №1 от вхождения в проект отказалась.

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Обеспеченность поликлиниками и ФАП
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