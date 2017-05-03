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Китай продолжает строительство «Великой огненной стены»

Общество

В Китае проведен масштабный пересмотр законодательства в информационной сфере

Пекин, 3 мая 2017, 05:44 — REGNUM  Китайский интернет-регулятор обновил правила в отношение интернет‑ и общественных новостных медиаресурсов, требуя от всех онлайн новостных вещателей получения государственной лицензии, передает 3 мая газета South China Morning post (SCMP).

Как утверждается, это первый столь масштабный пересмотр законодательства в информационной сфере за последние 12 лет.

Теперь же отдельные документы сгруппированы, обобщены, а на их базе составлена более четкая картина оформляемых ими ограничений.

Документ также предоставляет более четкое понимание, к каким информационным ресурсам будут применены новые требования лицензирования деятельности по распространению новостей. Так, к подобного рода ресурсам относятся веб-сайты, приложения, форумы, блоги, микроблоги, публичные аккаунты, мессенджеры и интернет-радиовещание.

Обновленные правила были загружены на веб-сайт Администрации киберпространства Китая 1 мая и вступят в действие уже 1 июня.

Напомним, что ранее Китай уже в существенной степени ограничивал доступ граждан к нежелательным по мнению руководства страны информационным ресурсам, таким как Google, Twitter, Facebook и YouTube, которые и по сей день заблокированы на материковом Китае. Подобного рода меры были названы в последствии за пределами Китая строительством «Великой огненной стены» (Great Firewall по аналогии с компьютерным термином Firewall, означающим фильтрацию поступающей на компьютер информации согласно заданным правилам — ИА REGNUM )

Особенно ярко это выражалось в момент так называемых «твиттерных революций» по всему Ближнему Востоку и Северной Африке в 2011 году, которые всерьез были восприняты Китаем в качестве потенциальной угрозы.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Весь контент в китайской социальной сети WeChat подвергается цензуре

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