В Калифорнии разрешили флаг Конфедерации

Сакраменто, США, , 05:43 — REGNUM Жители Калифорнии с сегодняшнего дня могут спокойно использовать «в личных целях» флаг Конфедерации, передает Associated Press.

По закону штата, принятому в 2014 году, флаг Конфедерации не может «использоваться и продаваться» на его территории никаким образом, кроме целей истории и образования.

Однако в соглашении, подписанном 2 мая генеральным прокурором штата Ксавье Беккером, говорится, что запрет распространяется только на государственные учреждения и служащих, а не на частных лиц.

«Поправка ясна: государство не может запрещать выражение определенных точек зрения просто потому, что некоторые считают их отвратительными, — прокомментировал решение прокурора Терри Пелл, президент Центра индивидуальных прав.

По его словам, «свобода слова имеет свои издержки — в виде оскорбленных чувств… или расходов полиции, необходимых для защиты от беспорядков».

Сообщается, что к пересмотру закона привело судебное разбирательство вокруг картины художника Тимоти Десмонда с изображением штурма Атланты отрядами под флагом Конфедерации, которая была снята с аукциона в Фресно в 2015 году. Художнику удалось опротестовать решение суда, и в 2016 году картина появилась на аукционе. Прецедент стал причиной пересмотра закона штата, как нарушающего федеральный закон.

Напомним, Конфедерация (Конфедеративные Штаты Америки, Юг) — сторона, проигравшая в Гражданской войне в США в 1896 году. Боевое знамя Конфедерации является символикой американских националистов, считающих себя потомками Юга.

Читайте также: Сын Трампа: «Глава Ку-клукс-клана заслуживает пулю»