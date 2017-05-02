В ЛНР лечат онкобольных с оккупированной территории Донбасса

Луганск, , 23:25 — REGNUM И. о. заместителя председателя Совета Министров ЛНР Александр Дробот рассказал, что только специалисты Луганского республиканского онкологического клинического диспансера в рамках продиагностировали почти 500 жителей Луганщины.

«На сегодняшний день 452 человека продиагностированы, им оказана помощь в онкологическом центре. Также 38 человек проходят стационарное лечение в этом же медучреждении. 38 человек уже прошли полный курс химиотерапии, и 42 человека продолжают его проходить. 37 человек уже выписаны после проведения оперативного вмешательства», — проинформировал чиновник Совмина ЛНР.

Кроме того, Александр Дробот рассказал о том, что жительницы оккупированной ВСУ части Луганской Народной Республики обращаются в Республиканский перинатальный центр за акушерской помощью.

«С начала действия гуманитарной программы 18 женщин получили у нас помощь по родовспоможению. Причем процентов на 60 женщины поступают в тяжелом состоянии и приходится коллективу, как акушерам, так и педиатрам, приводить рожениц и новорожденных в нормальное состояние», — резюмировал и.о. зампреда Совета Министров.