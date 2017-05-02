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2,7 тонны запрещенных продуктов питания сровняли с землей на Кубани

Общество

В край везли овощи и фрукты из Турции

Уничтожение «санкционки»
Иллюстрация: Fsvps.ru
Уничтожение «санкционки»

Краснодар, 2 мая 2017, 16:01 — REGNUM  В Краснодарском крае на прилавки магазинов и рынков могли попасть опасные для здоровья продукты питания. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 2 мая, всего овощи и фрукты изъяты и уничтожены.

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5,4 тонны турецких помидоров уничтожили на Кубани

Так, под бульдозер были пущены свыше 1,6 тонны овощей. Партия кабачков весом 758 кг и партия цукини весом 856 кг были обнаружены сотрудниками ведомства 26 апреля на складах в Краснодаре. Привезли товар из Турции. Как выяснилось, овощи не только оказались запрещенными к ввозу на территорию Российской Федерации, но и заражены опасным карантинным объектом — западным цветочным трипсом. Его наличие в продуктах питания подтверждено заключением карантинной экспертизы.

В том же месте была выявлена еще одна «санкционная» партия. Груши, запрещенные к ввозу в Россию, в количестве почти 1,1 тонны были привезены из Польши. Фрукты были изъяты у собственника и уничтожены на полигоне ТБО.

Добавим, что в середине апреля 2017 года в морском пункте пропуска Новороссийск не пропустили три партии сухого молока из Турции. Общий вес продукции составил 75 тонн. При проведении ветеринарного контроля государственными инспекторами было ыявлено несоответствие дат выработки, указанных на мешках, с датами, указанными в ветеринарном сертификате, и наличие мешков без дат выработки. Товар был возвращен в страну-экспортер.

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