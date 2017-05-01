В Петропавловске-Камчатском в демонстрации приняли участие 25 тыс. человек

Петропавловск-Камчатский, , 05:09 — REGNUM Более часа длился проход праздничных колонн в Первомайской демонстрации в Петропавловске-Камчатском. Всего, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, в акции приняли участие 20 отраслевых колонн, которые объединили работников различных предприятий и учреждений края.

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Первомайская демонстрация началась в столице Камчатки ровно в полдень (03:00 мкс). Шествие возглавил Городской оркестр. В колоннах шли политики, общественники, почетные граждане Петропавловска, спортсмены, работники образовательных учреждений и учащиеся школ, училищ, колледжей, студенты и представители общественных организаций.

Следом расположились колонны рыбацких организаций, энергетиков, работников ЖКХ, здравоохранения, госучреждений, организаций социальной сферы, государственных фондов. Затем шли работники культуры, общественных организаций, содружеств, представители Союза пенсионеров. Замкнула шествие колонна молодёжи.

«В Первомайской демонстрации в Петропавловске приняли участие не менее 25 тыс. человек», — сказали в оргкомитете.

Затем Первомай продолжился на главной площади Петропавловска народными гуляниями, работали детские площадки и торговые ряды.

Праздничные шествия и митинги, массовые культурные и спортивные мероприятия 1 мая прошли во всех районах Камчатского края.

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