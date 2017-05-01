Понедельник, 1 Мая 2017 года
06:30:51 МСК

В Петропавловске-Камчатском в демонстрации приняли участие 25 тыс. человек

Общество

Первомай в центре города продолжился народными гуляниями

5
Первомай на Камчатке
Иллюстрация: Михаил Рудько
Первомай на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 1 мая 2017, 05:09 — REGNUM  Более часа длился проход праздничных колонн в Первомайской демонстрации в Петропавловске-Камчатском. Всего, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, в акции приняли участие 20 отраслевых колонн, которые объединили работников различных предприятий и учреждений края.

2
Первомай на Камчатке
Иллюстрация: Михаил Рудько
Первомай на Камчатке

Читайте также: День Весны и Труда камчатские энергетики отмечают на «боевом» посту

Первомайская демонстрация началась в столице Камчатки ровно в полдень (03:00 мкс). Шествие возглавил Городской оркестр. В колоннах шли политики, общественники, почетные граждане Петропавловска, спортсмены, работники образовательных учреждений и учащиеся школ, училищ, колледжей, студенты и представители общественных организаций.

Следом расположились колонны рыбацких организаций, энергетиков, работников ЖКХ, здравоохранения, госучреждений, организаций социальной сферы, государственных фондов. Затем шли работники культуры, общественных организаций, содружеств, представители Союза пенсионеров. Замкнула шествие колонна молодёжи.

«В Первомайской демонстрации в Петропавловске приняли участие не менее 25 тыс. человек», — сказали в оргкомитете.

Затем Первомай продолжился на главной площади Петропавловска народными гуляниями, работали детские площадки и торговые ряды.

Праздничные шествия и митинги, массовые культурные и спортивные мероприятия 1 мая прошли во всех районах Камчатского края.

Смотрите галерею к статье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 мая 2017 года
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Бомбардировка Герники как символ «нового порядка»
ГерникаИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Баку подбивает Турцию на неоправданный риск
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
01.05.17
Художник, создавший символы свободы и неизбежности борьбы за нее
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Комедия для перенапрягшегося мозга: без претензий и намеков на смысл
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
01.05.17
Будущее: Человек модульного типа и одноразового использования
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
01.05.17
Юрий БаранчикРазводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая
ПекинКитай Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
01.05.17
Голый зад в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике: невозможное возможно
ВладимирРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
01.05.17
Повлияют ли рейтинги губернаторов на итоги президентских выборов?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего III
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.04.17
Виктория ИвановскаяДети говорят о войне: акция памяти на Ставрополье — фоторепортаж
СтавропольРоссия День Победы Общество
NB!
30.04.17
Андрей КадомцевДружба США и Китая: пугающая реальность или сиюминутная конъюнктура?
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.04.17
Анатолий КошкинИзнасилованная Окинава
ТокиоЯпония Военный альянс США и Японии Общество
NB!
30.04.17
В Калужской области скончался беженец с Донбасса, которому не дали убежища
КалугаРоссия Беженцы с Украины Происшествия
NB!
30.04.17
Неделя в НХЛ: полуфинал Кубка Стэнли — в самом разгаре
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
30.04.17
Марат ШибутовКак Данияр Акишев управляет Национальным банком Казахстана
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
30.04.17
Украина готовится к авиационной атаке на Донбасс
КраматорскУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.04.17
Кирилл Джавлах Выборы в Иране: Джахангири в президенты, Рухани в рахбары?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
30.04.17
Столичная «кошмарная демонстрация обрубков»: инвалиды требуют войны
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
ещё главное