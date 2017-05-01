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День Весны и Труда камчатские энергетики отмечают на «боевом» посту

Общество

Работники котельных и ТЭЦ не на минуту не оставляют оборудование без присмотра

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Сотрудник ТЭЦ следит за показателями работы станци
Александр Колпаков © ИА REGNUM
Сотрудник ТЭЦ следит за показателями работы станци

Петропавловск-Камчатский, 1 мая 2017, 03:00 — REGNUM  В Первомайской колонне трудящихся по главной площади Петропавловска-Камчатского сегодня, 1 мая, прошли и камчатские энергетики, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Однако на демонстрацию, конечно, пришли не все сотрудники местных ТЭЦ и котельных.

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Диспетчерский пункт ТЭЦ
Александр Колпаков © ИА REGNUM
Диспетчерский пункт ТЭЦ

Многие и сегодня на «боевом посту».

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Сотрудники «Камчатскэнерго» заняты ремонтом питательных насосов котельной
Александр Колпаков © ИА REGNUM
Сотрудники «Камчатскэнерго» заняты ремонтом питательных насосов котельной

Они следят за работой оборудования и готовы к любым внештатным ситуациям, которые на Камчатке случаются не редко.

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Начальник котельной №1 Петропавловска-Камчатского Антон Погожев проверяет работу оборудования
Александр Колпаков © ИА REGNUM
Начальник котельной №1 Петропавловска-Камчатского Антон Погожев проверяет работу оборудования

Здесь часто сильные ветра и мокрый снег, который налипает на провода.

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Ремонтная бригада энергетиков на ТЭЦ-2 Петропавловска
Александр Колпаков © ИА REGNUM
Ремонтная бригада энергетиков на ТЭЦ-2 Петропавловска

Оборудование из-за этого может включить автоматическую защиту и отключить электроснабжение и если энергетики быстро не отреагируют, то тысячи жителей полуострова надолго останутся без света и тепла.

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Аппаратчик химводоочистки поверяет качество воды
Александр Колпаков © ИА REGNUM
Аппаратчик химводоочистки поверяет качество воды

Работа энергетиков на Камчатке осложняется еще и тем, что на полуострове изолированный энергоузел, то есть вся энергия вырабатывается исключительно в пределах региона.

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Лаборант котельной делает замеры и проверяет работу оборудования
Александр Колпаков © ИА REGNUM
Лаборант котельной делает замеры и проверяет работу оборудования

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