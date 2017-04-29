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Новгородские чиновники и студенты посадили сирень в парке

Общество

40 кустов сирени украсили парк на Торговой стороне Великого Новгорода в рамках экологического субботника «Зелёная Россия»

Андрей Никитин вместе со студентами НовГУ посадил сирень в новгородском парке
Иллюстрация: Novreg.ru
Андрей Никитин вместе со студентами НовГУ посадил сирень в новгородском парке

Великий Новгород, 29 апреля 2017, 16:38 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 29 апреля, в парке 30-летия Октября прошёл экологический субботник «Зелёная Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Новгородской области, в рамках акции временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин вместе со студентами Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого высадили 40 кустов сирени.

Сирень украсит вход на стадион «Электрон».

«В этом парке есть молодёжные площадки, стадион, который станет точкой притяжения для спортсменов. Будет правильно, если здесь появятся новые красивые зелёные насаждения» — прокомментировал Андрей Никитин. По его словам, ежегодно в областном бюджете будут предусмотрены средства на благоустройство дворов и парков, которые будут выбраны на основе пожеланий новгородцев.

В акции «Зелёная Россия» сегодня также приняли участие представители правительства Новгородской области, Новгородской областной думы и мэрии Великого Новгорода.

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