В стране проходит финальный этап акции “Зеленая Россия”

Москва, , 16:11 — REGNUM Экологическая акция в столичном саду «Эрмитаж» началась в 11.00.

Участники субботника получили инвентарь — грабли и метлы. Главными действующими лицами субботника стали блогеры-миллионники, авторы популярных YouTube‑ и Instagram-ресурсов, а также их подписчики, которые вместе привели сад «Эрмитаж» в порядок.

В субботнике приняли участие московские блогеры Костя Павлов, Макс Брандт, Тимур Сидельников, Масленников, Чебураши ТВ, Халбер, Маева, Тильняшка.

Увидеть фотографии с акции, а также следить за репортажами с субботника и последующих концертов можно в режиме онлайн по хештегам #яиграбли и #насубботник.