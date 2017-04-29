В стране проходит финальный этап акции “Зеленая Россия”
В Москве прошел так называемый «Блогерский субботник»
Москва, 29 апреля 2017, 16:11 — REGNUM Экологическая акция в столичном саду «Эрмитаж» началась в 11.00.
Участники субботника получили инвентарь — грабли и метлы. Главными действующими лицами субботника стали блогеры-миллионники, авторы популярных YouTube‑ и Instagram-ресурсов, а также их подписчики, которые вместе привели сад «Эрмитаж» в порядок.
В субботнике приняли участие московские блогеры Костя Павлов, Макс Брандт, Тимур Сидельников, Масленников, Чебураши ТВ, Халбер, Маева, Тильняшка.
Увидеть фотографии с акции, а также следить за репортажами с субботника и последующих концертов можно в режиме онлайн по хештегам #яиграбли и #насубботник.
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Субботники
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