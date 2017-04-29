В Москве открылся сезон фонтанов

Москва, , 16:17 — REGNUM

Помимо масштабного субботника, в столице также стартовал сезон фонтанов. Все фонтаны столицы включились почти одновременно, с разницей в полминуты.

Всего в Москве около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств. Среди самых популярных — фонтаны на ВДНХ, в Парке Горького, на Манежной площади и Поклонной горе, светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицыно», «Александр и Натали» у Никитских ворот и многие другие.

«Сегодня в Москве — праздник: запущены фонтаны, — отметил мэр столицы Сергей Собянин, открывая сезон фонтанов, — Он знаменуется тем, что в Москве наступает настоящая весна и приходит тепло».

По традиции, сезон фонтанов в Москве начинается в конце апреля и продолжается до 1 октября.