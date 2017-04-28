На 121-м году жизни умерла самая пожилая жительница Малайзии

Куала-Лумпур, , 17:57 — REGNUM В Малайзии на 121-м году жизни скончалась местная жительница Пуан Ахмад, 28 апреля сообщает Bernama.

Ахмад умерла в доме своей внучки в штате Селангор, недалеко от Куала-Лумпур, столицы страны. У Ахмад родились четверо детей, 19 внуков, 70 правнуков и один праправнук.

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44-летняя внучка Зайни Ной сообщила, что Ахмад умерла в 13:30 по местному времени, ее дети и внуки были рядом с ней, поскольку состояние здоровья Ахмад резко ухудшилось за последние несколько дней.

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Напомним, Ахмад отпраздновала свой 121-й день рождения 12 апреля, она на четыре года старше итальянки Эммы Морано, которая умерла 15 апреля 2017 года в возрасте 117 лет. Ранее Морано была признана старейшей жительницей планеты после смерти 116-летней граждански США Сюзанны Мушатт Джонс.

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