Пятница, 28 Апреля 2017 года
16:20:28 МСК

Клещи пошли в атаку в Карачаево-Черкесии

Общество

В 2017 году прогнозируют повышение активности вредных насекомых

Клещ
Иллюстрация: Pixabay.com
Клещ

Черкесск, 28 апреля 2017, 16:07 — REGNUM  Начался период активности клещей. С начала сезона обратились за помощью 45 местных жителей, пострадавшие от укусов этих вредных насекомых. Среди укушенных 19 детей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, эта цифра значительно уступает прошлогоднему показателю на тот же период времени. Как сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе ведомства, на конец апреля 2016 года число пострадавших от клещей составило 102 человека.

Чаще других случаи укусов клещей были зарегистрированы в городе Черкесске (15), в Прикубанском районе (7), а также в Абазинском и Малокарачаевском районах (по 4 случая).

Меньшее количество пострадавших в 2017 году специалисты объясняют тем, что весна пришла значительно позже обычного. Тем не менее ожидать что активность клещей будет и дальше невысокой, как отметили в Роспотребнадзоре, не приходится. Напротив, из-за мягких погодно-климатических условий зимы в республике прогнозируется рост численности популяции клещей в 2017 году. Пик их активности ожидается в мае-июне.

Кроме того, специалисты отмечают, что еще больше ухудшают прогноз соседство с неблагополучным в отношении заболеваемости крымскойгеморрагическойлихорадкой Ставропольским краем, а также наличие на территории Карачаево-Черкесии клещей, являющихся носителями вируса-возбудителя этого заболевания.

Также по теме: Житель Кабардино-Балкарии стал жертвой клеща

Эпидемиологи Карачаево-Черкесии обеспокоены ростом популяции клещей

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Карачаево-Черкесии было зарегистрировано в 1,4 раза больше пострадавших от укуса клещей. На 1 июля 2016 года обратились за помощью 462 человека, в том числе 150 детей. При этом заболеваний, передающихся при укусе клещами, не зарегистрировано. А вот в соседней с Карачаево-Черкесией Кабардино-Балкарской республике был зафиксирован первый случай Крымской геморрагической лихорадки с летальным исходом. Жертвой клещей стал 66-летний житель Зольского района.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Клещевой сезон
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Станислав СтремидловскийТрампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
ещё главное