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‍Власти Венеции сосчитают туристов

Общество

В самых популярных местах поставят счетчики

Алексей Боголюбов. Венеция ночью. 1850-е
Алексей Боголюбов. Венеция ночью. 1850-е

Венеция, Италия, 28 апреля 2017, 07:59 — REGNUM  Подсчет туристов с помощью специальной техники намерены вести власти Венеции (Италия), сообщил глава города Луиджи Бруньяро, пишет Il Gazzettino.

Бруньяро пояснил, что администрация Венеции одобрила постановление, согласно которому в городе в наиболее посещаемых местах поставят счетчики, фиксирующие число посетителей. Такая практика может распространиться на всю Италию.

«Нам удалось разработать ряд мер по урегулированию потока туристов, чтобы сделать их появление совместимым с повседневной жизнью проживающих здесь людей», — пояснил он.

По словам мэра, большой турпоток для Венеции слишком тяжел, и власти хотят донести эту информацию до иностранцев через СМИ.

Напомним, итальянский город Венеция, расположенный на материке и на островах Венецианской лагуны (Адриатическое море), является очень популярным среди туристов. Осенью в нем поднимается вода и происходят наводнения от волн со стороны моря.

В этом городе проводятся ежегодные февральские Венецианские карнавалы и Венецианский кинофестиваль (с 1932 года).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, две трети российских туристов проведут майские праздники за границей. Поездки в другие города России планируют 32% туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: 68% российских туристов уедут на майские праздники за границу

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Туризм
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