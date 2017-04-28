В Крыму не исключили возрождения «КаZантипа» на Азовском побережье

Симферополь, , 07:59 — REGNUM Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий не исключил возвращение фестиваля «КаZантип» на Азовском побережье Крыма, где его начали проводить в 90-е годы, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, с таким предложением к министру обратились в ходе заседания молодежного дискуссионного клуба представители молодежных организаций. Он пояснил, что фестиваль будет возрожден на Азовском побережье, если «не будет никаких противоправных действий».

«Я ответил, что к самому фестивалю, который в 90-х годах зарождался на территории Ленинского района и предусматривал два направления — музыкальное и спортивное, я отношусь положительно», — сказал Стрельбицкий.

Он пояснил, что предложение властей республики — это создание в Ленинском районе двух кластеров, которые могут претендовать на организацию молодежного фестиваля. Один их них — недостроенная атомная станция, которую можно использовать, пояснил Стрельбицкий.

Министр добавил, что молодежи будет там интересно. Кроме того, молодежное фестивальное движение в Ленинском районе необходимо для того, чтобы привлечь туристов.

Фестиваль электронной музыки «КаZантип» начал проводиться в Крыму в 1992 году, его первым и долгое время постоянным местом был город Щелкино на побережье Азовского моря, в районе мыса Казантип. В 2000 году он был проведен в окрестностях села Веселое (рядом с Судаком), а годом позже переместился в село Поповка Сакского района, где проводился до 2013 года.

После воссоединение Крыма с Россией «КаZантип» должен был состояться в 2015 году, однако власти Крыма выступили против его проведения из-за многочисленных проблем с нарушением законодательства.