Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»

Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM В Екатеринбурге состоялся круглый стол, участники которого обсудили проблему использования в России так называемых беби-боксов — устройств для анонимного оставления детей. Обсуждение продолжалось больше часа, а мнения разделились причём те, кто сомневается в необходимости беби-боксов или выступают против их установки, оказались в большинстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Модератором дискуссии выступил заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» и начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Евгений Енин. В обсуждении приняли участие сторонники «Единой России», депутаты Госдумы и регионального Заксобрания, чиновники из Минсоцполитики и органов опеки, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области, а также представители общественности и некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере. На повестку был вынесен вопрос о внесённом на рассмотрение Государственной думы законопроекте, в котором процедура легализации установки беби-боксов отдаётся региональным властям.

Первые выступающие в основном высказывались за внедрение системы устройств для анонимного оставления детей в России. В частности, эту идею поддержал председатель регионального координационного совета сторонников СРО ВПП «Единая Россия» Виктор Бабенко.

«Лично моя позиция — «за», потому что очень много случаев, когда от детей пытаются избавиться разными способами. Если мы сохраним хоть одну человеческую жизнь, значит, есть смысл в таком беби-боксе», — заявил Виктор Бабенко.

Также поддержал идею установок беби-боксов уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. Он считает, что с детьми в этих устройствах ничего не произойдёт и два случая подкидывания в устройство расположенное в Екатеринбурге оправдывают его наличие. Он также выразил уверенность в том, что беби-боксы не провоцируют матерей на то, чтобы оставлять там детей, но при этом считает, что рекламировать их нельзя. Игорь Мороков заявил, что беби-боксы являются критерием эффективности работы в социальной сфере и считает, что эти устройства должны оставаться общественным проектом.

В свою очередь депутат Заксобрания Свердловской области и региональный координатор партпроекта «России важен каждый ребенок» Владимир Власов напомнил, что существует государственная идеология по отношению к семье, предусматривающая её поддержку и создание условий для рождения детей. По его мнению, основные усилия должны быть направлены на социальную помощь и социальное сопровождение семей. При этом Владимир Власов считает, что установка беби-боксов является «простым иллюзорным решением очень сложной проблемы», и высказался за «тяжёлый путь», который подразумевает создание для каждой женщины возможности родить здорового ребёнка в медицинском учреждении под наблюдением врачей, возможность его воспитания или отказа от ребёнка в установленном законом порядке. При этом, он считает, что если законодательно установка устройств для анонимного оставления детей не урегулирована, то этим могут заниматься некоммерческие общественные организации по собственной инициативе.

«Но обязательно надо понимать, что общественная организация в этом случае берет на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка. Должны быть выстроены отношения с органами соцзащиты, медицинскими организациями. Есть технологии, когда ребенок может до минуты находиться в закрытом боксе. А если он будет там находиться, условно, 20 минут, хватит ли воздуха? А если у него какие-то генетические заболевания? Есть много факторов, которые требуют взаимодействия», — отметил Владимир Власов.

А вот депутат Госдумы Александр Петров считает, что государство на законодательном уровне должно урегулировать данный вопрос, а не перекладывать такую ответственность на общественные организации. По его словам, с учётом существующей практики в законодательстве должны быть детально прописаны все технологические моменты от самого понятия беби-бокса и где именно устройства должны располагаться, до снятия уголовной ответственности с лица подкинувшего ребёнка и процедуры возврата, ранее подкинутых детей родителям.

«Любые инструментарии, которые позволяют безопасно, я хочу подчеркнуть, безопасно сохранить жизнь ребёнка, приемлемы в любом цивилизованном обществе, в том числе в Российской Федерации», — заявил Александр Петров.

По мнению начальника отдела организации по контролю деятельности органов опеки и попечительства Ирины Маевской, беби-боксы, как технология имеют право на жизнь. «Хотя на сегодняшний день, исходя из статистики, у нас нет подтверждений, что установка беби-бокса, его наличие вообще спасло чью-то жизнь. Что вот хотели ребёнка убить, а вместо этого поместили его в беби-бокс — такой статистики, к сожалению, у нас нет», — завила она.

При этом Ирина Маевская подчеркнула, что у органов опеки много вопросов к тому, как будет регулироваться законодательно установка таких устройств, кто будет контролировать их. Она сообщила, что при легализации таких устройств должна быть произведена масса изменений в федеральном законодательстве, поэтому решить возможность установки беби-бокса на уровне региона невозможно.

«Главная отличительная черта беби-боксов — анонимность. Следовательно, мы в закон должны прописать, что если мать оставила здесь ребенка, мы ее преследовать не должны. Но возникают и подводные камни — а если ребенок с явными признаками насилия, если это чей-то ребенок, украденный? А мы получается, вообще должны абсолютно взять на веру то, что это ребёнок точно рождён женщиной, которая добровольно пошла и оставила его», — заявила Ирина Маевская.

Аналогичной позиции придерживается и заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов. Он сообщил, что оба случая оставления детей в беби-боксе Екатеринбурга пришлись на 2014 год, когда он только был установлен и об этом активно рассказывали, в том числе через СМИ. Более того, он считает, что если закон будет принят, то придётся устанавливать такие устройства во всех муниципалитетах Свердловской области, и это потребует значительных бюджетных затрат, которые гораздо эффективнее выделить на профилактику и сопровождение проблемных семей и мам, потенциально готовых отказаться от ребёнка.

«Насколько я знаю, установка одного беби-бокса стоит порядка 400 тысяч рублей — это только установка, без коммунальных услуг. Умножаем на количество муниципальных образований в Свердловской области — и получаем цифру, которая составляет порядка 30 млн рублей. За эти деньги общественные организации могут буквально жить с женщинами, которые попадают в сложные жизненные ситуации, и вести огромную пропагандистскую работу», — подчеркнул Евгений Шаповалов.

Категорически против установки беби-боксов выступила руководитель свердловской региональной общественной организации «Аистёнок» Лариса Лазарева. Она подчеркнула, что такие устройства нарушают права отцов, права оставленного в нём ребёнка, который согласно ст. 54 Семейного кодекса РФ имеет право знать своих родителей.

«Когда я только впервые услышала об инициативе установки беби-боксов в нашей стране, я сразу подумала и о последствиях такого нововведения — что ребенок может попасть в преступную схему бизнеса на детях. Я не могу не исключать и такую возможность, не знаю, кто может оказаться по другую сторону от нерадивых мамаш. Кроме того, если о беби-боксах будут больше говорить, а это случится, если данная инициатива станет законом, информация об этом способна спровоцировать людей на избавление от ребенка легким способом. Более того, они могут способствовать совершению преступлений — похищению человека, что принесет реальную угрозу жизни и здоровью детей, причем, не только детей группы риска; отсутствие видеонаблюдения создает благодатную для этого почву», — считает Лариса Лазарева.

Она считает, что перед тем как выступать с инициативой о легализации устройств для анонимного подкидывания, необходимо провести серьёзные исследования имеющегося опыта. Но в любом случае, Лариса Лазарева убеждена, что уже существующая практика, в том числе зарубежная показывает, что инфантицид — убийство матерью новорождённого не предотвратить путем установки ящиков, сколько бы их ни устанавливали.

«Я считаю, что женщины, убивающие своих детей и женщины, приносящие ребенка в беби-бокс — совершенно разные категории женщин. Мы постоянно слышим о том, что беби-бокс — способ спасти жизнь ребенку. Те, кто так говорит, внушают нам изначальный подлог. Необходимо думать и устанавливать причинно-следственные связи между сокращением количества детоубийств и установкой беби-боксов. Женщина для похода в беби-бокс, как минимум должна быть в состоянии мыслить логически и желать сохранить ребенку жизнь. Матери-убийцы делают это, как правило, спонтанно, в состоянии аффекта, и вряд ли будут узнавать адрес беби-бокса, ехать через весь город и класть ребенка в специально предусмотренное для этого место», — подытожила Лариса Лазарева.

Против установки беби-боксов выступил врач городской клинической больницы №14 Евгений Коротовских. «Когда мамочка приходит в роддом и говорит, что она отказывается от ребенка, никаких юридических санкций по отношению к ней не применяется. В стране много организаций, которые занимаются охраной женщины и ребенка. Создавать еще одну структуру, я считаю, не надо», — убеждён медик.

Также против устройств для анонимного оставления детей высказался представитель свердловского отделения всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Артемий Брусницын. Он убеждён, что подобные устройства при их массовом распространении спровоцирую отказы от детей. Более того, он считает, что данные проект подразумевает рекламу и агрессивное раскручивание беби-боксов, в результате чего в общественном сознании будет происходить «легализация ненормального». Он также считает, что внедрение беби-боксов нужно тем, кто хочет наполнить «рынок детей», для платного «родительства», так как случаи отказов от детей в Свердловской области ежегодно сокращаются. Артём Брусницын считает, что так называемые «окна жизни», на самом деле открывают «окна криминалу», который неизбежно появится там, где будут неучтённые, анонимные дети и напомнил, что в Германии после проведённых исследований не удалось установить, где находится каждый пятый подброшенный в такое устройство ребёнок.

Завершая круглый стол, руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Косинцев поблагодарил участников дискуссии за то, что они откровенно высказались по актуальной для общества теме.

Напомним, что в Екатеринбурге беби-бокс установлен и по-прежнему функционирует, несмотря на выявленные в ходе проверки прокуратурой Свердловской области многочисленные нарушения, в храме Святителя Иннокентия Московского. При этом в местной епархии РПЦ выступают против подобных устройств.

«Мы уже не раз заявляли, что установка и любая поддержка деятельности беби-боксов в Русской православной церкви не осуществляется. То есть РПЦ считает, что беби-бокс не полезен для нашего общества. Почему до сих пор не демонтировано это устройство в храме Святителя Иннокентия Московского — не ясно, так как документы о его ликвидации направлялись туда уже неоднократно», — заявлял ранее викарий Екатеринбургской епархии владыка Евгений (Алексей Кульберг).

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