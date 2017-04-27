Во время субботника в Петербурге посадят пять тысяч деревьев

Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM В ходе проведения весеннего Дня благоустройства, который состоится в Санкт-Петербурге 29 апреля, предстоит посадить более пяти тысяч деревьев, почти 125 тысяч кустарников и 400 тысяч цветов. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко, пригласивший горожан принять участие в субботнике.

Напомним, ранее субботник в Петербурге был назначен на 22 апреля, но из-за затянувшейся зимней погоды в апреле, сопровождавшейся снегопадами, было решено перенести его на последнюю неделю месяца.

«В этом году снежный апрель внес свои коррективы в привычную для всех нас дату его проведения», — признал Георгий Полтавченко в своем обращении, текст которого распространила пресс-служба Смольного.

Полтавченко пообещал, что для всех, кто захочет принять участие в Дне благоустройства, «районные администрации и муниципальные образования подготовят выдачу инвентаря в жилых кварталах, парках и скверах».

Кроме того, 29 апреля во всех районах Петербурга пройдут экологические акции с участием школьников, студентов и общественных организаций.

Глава Законодательного собрания города Вячеслав Макаров также предложил горожанам прийти на субботник и «на деле доказать свою любовь к Санкт-Петербургу». Спикер пожелал участникам субботника «хорошей погоды и успешной работы», сообщает пресс-служба городского парламента.

Власти Петербурга ожидают, что в субботнике примет участие более 230 тысяч горожан.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за вернувшейся зимы в Петербурге перенесли субботник