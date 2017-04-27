Мировое соглашение ФАС и Google: компанию обяжут снять санкции с Крыма

Симферополь, , 12:29 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 25 апреля прекратила административное производство в отношении корпорации Google за неисполнение предписаний службы после заключения с компанией мирового соглашения. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, передает пресс-служба ФАС.

«Мы надеемся, что корпорация Google выполнит взятые на себя обязательства по исполнению условий мирового соглашения, а также в ближайшее время оплатит назначенные на компанию штрафы», — заявил Пузыревский.

По информации газеты «Известия», подписанное мировое соглашение в том числе предусматривает снятие корпорацией санкций с Крыма. В частности, речь идет о возобновлении на полуострове работы магазина приложений Google Play.

«Мировое соглашение действует на всей территории Российской Федерации для пользователей, которые пользуются Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google», — пояснили газете в ФАС и добавили, что в противном случае «последует прямое понуждение через суд».

Кроме того, Google должна заплатить штраф в размере 438 млн рублей (9% от оборота компании в 2014 году на рынке, где произошло нарушение) и два штрафа по 500 тыс. рублей за неисполнение предписания.

ФАС России признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением) в сентябре 2015 года. В частности, компания добилась запрета на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков.

Кроме того, нарушение выразилось в предоставлении производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в РФ, магазина приложений Google Play на условии обязательной предустановки ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательной установки по умолчанию поисковика Google.

Напомним, что в декабре 2014 года США запретили американским компаниям работать с клиентами, находящимися в Крыму и осуществляющими операции на полуострове. Из-за санкций крымчанам был закрыт доступ к программам из магазина приложений Google Play market на операционной системе Android, заблокирована загрузка приложений из магазина App Store, заблокированы аккаунты разработчиков мобильных приложений Google Play и запрещен доступ к сервисам Google Apps, Google AdSense и Google Analytics.