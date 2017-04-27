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Минтруд РФ предлагает скорректировать меры в сфере демографии

Общество

…потому что число женщин репродуктивного возраста будет уменьшаться

Москва, 27 апреля 2017, 11:30 — REGNUM  Системная работа в сфере демографии нуждается в определённых коррективах, поскольку в ближайшее время число женщин репродуктивного возраста будет уменьшаться. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в Минтруда.

«Сейчас мы анализируем с экспертами эту ситуацию, она действительно была предсказуема: если сейчас в России женщин от 20 до 39 лет чуть больше 22 млн, то до 2035 года будет всё время падение до 15−16 млн», — пояснил Топилин.

По его мнению, требуется корректировка предпринимаемых шагов с целью улучшить ситуацию. «Я считаю, что у нас есть все возможности, чтобы, по крайней мере, повлиять на то, чтобы не было серьёзного снижения рождаемости», — отметил глава Минтруда России.

Напомним, с 2014 года в России наблюдается устойчивый естественный прирост населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-августе 2016 года в России был зафиксирован естественный прирост населения, равный 8,2 тыс. человек. Общественная палата РФ составила Национальный рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали Тува, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области.

Читайте также: Самая высокая рождаемость в Туве, Чечне и Ингушетии — ОП РФ

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