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Крыму не хватает денег на обслуживание лесных угодий

Общество

РК не принимает участие ни по одному из мероприятий ФЦП по лесным территориям

Билибин Иван Яковлевич. Крым. Батилиман. 1940
Билибин Иван Яковлевич. Крым. Батилиман. 1940

Симферополь, 27 апреля 2017, 11:32 — REGNUM  В Крыму не хватает денег на обслуживание лесных угодий — они до сих пор не переданы в федеральную собственность, из-за чего Крым не получает средства федеральной целевой программы (ФЦП) по содержанию и развитию лесных территорий. Об этом заявил заместитель министра и природных ресурсов республики Сергей Компанейцев, передает 27 апреля РИА «Новый день».

«На сегодняшний момент, из-за того что крымские леса не являются федеральной собственностью, мы не принимаем участие ни в одном мероприятии ФЦП по территориям леса», — заявил Компанейцев.

По его словам, федеральное законодательство подразумевает однозначную принадлежность всех лесов стране, но по крымскому закону леса сейчас находятся в собственности республики.

«Кроме этого, мы недополучаем денежные средства за переданные полномочия. Несмотря на то, что лес является федеральной собственностью, управляют им регионы, которые его получают по соглашениям, и бюджет федеральный дает деньги на содержание этого леса», — продолжил он.

Для исправления ситуации Госсовет уже внес в феврале 2017 года соответствующие изменения в первом чтении. Во втором и окончательном поправки в закон планируется принять в мае. Только тогда представители министерства смогут заключить необходимое соглашение. Компанейцев выразил надежду, что в текущем году республика успеет получить хотя бы часть средств из федерального бюджета на уход за лесами.

Между тем, к осени 2017 года в Крыму также намерены завершить определение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). определение границ ООПТ идет с 2016 года, работы уже завершены в более чем четверти объектов из 190. При этом по 101 объекту будут также установлены охранные зоны с радиусом до километра.

Читайте ранее: В Крыму к осени завершат определение границ ООПТ

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