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В Москве введут временные ограничения на продажу алкоголя

Общество

…в местах проведения массовых мероприятий – на майские праздники

Алкоголь под контроль
intermac
Алкоголь под контроль

Москва, 27 апреля 2017, 08:52 — REGNUM  Продажа спиртных напитков будет ограничена на территории Москвы в майские праздники, сообщили 27 апреля в пресс-службе столичной мэрии.

«1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что расфасованные в стеклянную тару прохладительные напитки также продаваться не будут.

Как пояснил Владимир Черников, руководитель московского Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, ограничения нацелены на предотвращение травматизма и являются профилактической мерой в отношении противоправных действий.

Напомним, в Москве на майские праздники запланировано множество массовых мероприятий, в том числе кинопоказы, концерты, театральные постановки, которые пройдут более чем на 40 площадках.

В День Победы москвичи и гости города смогут увидеть фейерверки, которые запустят на ВДНХ и в 19 парках российской столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля мэр Москвы Сергей Собянин назвал ориентировочную численность участников «Бессмертного полка» в столице в День Победы: на шествие выйдут более 300 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 300 мероприятий пройдет в Москве на майские праздники

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Ограничения розничной продажи алкоголя
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