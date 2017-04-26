На востоке Турции найден гроб с телом генерала Русской армии XIX века

Карс, Турция, , 17:56 — REGNUM В турецкой провинции Ардаган на строительной площадке обнаружен гроб с останками мужчины в русской военной форме XIX века. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Hürriyet Daily News.

Сообщается, что при строительстве фундамента найден гроб, на котором был начертан православный крест. В гробу находилось тело мужчины в русской военной форме XIX века. Строители вызвали специалистов из музея Карса.

Те предположили, что это тело генерала русской армии, который жил порядка 140 лет назад в период русско-турецких войн.

Напомним, в 1877—1878 годах состоялась 11-я по счету русско-турецкая война, вызванная подъемом национально-освободительного движения на Балканах. Победа в войне досталась России, и по Сан-Стефанскому мирному договору Россия получила Карс, Ардаган, Батум, Баязет и Южную Бессарабию. Болгария и Босния и Герцеговина получали широкую автономию, а Сербия, Черногория и Румыния — независимость.

В итоге территория современной турецкой провинции Ардаган оказалась в составе Российской империи и была в ней до 1918 года, когда по Брестскому миру эти территории были возвращены Турции.

На данный момент останки русского генерала не идентифицированы. Судьба останков также неизвестна. Предполагается, что они будут изучены турецкими специалистами, а затем, возможно, отправлены в Россию.